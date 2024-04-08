Боженова (Гаршина) Анисья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Евдокия Потапова
Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Степанида Потапова
Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Боженов Ефим Потапов
Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Боженов Сила Потапов
Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Матрёна Потапова
Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно