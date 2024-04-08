Боженова (Гаршина) Анисья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженова (Гаршина) Анисья Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Евдокия Потапова

Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Степанида Потапова

Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Боженов Фёдор Потапов

Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Боженов Ефим Потапов

Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Боженов Антон Потапов

Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Боженов Сила Потапов

Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Матрёна Потапова

Отец ребёнка: Боженов Потап Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Потап Никитич

Смерть
Неизвестно
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