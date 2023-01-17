Дейчман Эммануил Исаакович
Место рожденияпгт. Новая Ушица, Новоушицкий р-н, Хмельницкая обл., Украина
Дата рождения24.02.1889
Дата смерти22.12.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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