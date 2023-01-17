Дейчман Эммануил Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейчман Эммануил Исаакович

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Место рождения

пгт. Новая Ушица, Новоушицкий р-н, Хмельницкая обл., Украина

Дата рождения

24.02.1889

Дата смерти

22.12.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

пгт. Новая Ушица, Новоушицкий р-н, Хмельницкая обл., Украина
Место жительства
С 1909 по 1926
г. Киев, Украина
Место жительства
С 1926 по 1967
Смерть
22.12.1967
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