Веселова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веселов Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
1980

Сын: Веселов Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Веселов Константин Алексеевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
17.07.1981

Дочь: Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Веселов Константин Алексеевич

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

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