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Ветошкин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1939

Дата смерти

15.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1939

Отец: Ветошкин Михаил

Мать: Ветошкина Евдокия

Рождение ребёнка
18.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Алевтина

Новосибирск
Рождение ребёнка
23.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Алевтина

Новосибирск
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ветошкина Алевтина

Елизово Камчатская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветошкина Алевтина

Смерть
15.09.1986
Обь, Новосибирская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Городское Кладбище Г. Обь, Обь, Россия (Ob, Russia)
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