Ветошкин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1939
Дата смерти15.09.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1939
Отец: Ветошкин Михаил
Мать: Ветошкина Евдокия
Рождение ребёнка
18.10.1961
Новосибирск
Рождение ребёнка
23.05.1966
Новосибирск
Рождение ребёнка
1975
Елизово Камчатская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ветошкина Алевтина
Смерть
15.09.1986
Обь, Новосибирская область
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Городское Кладбище Г. Обь, Обь, Россия (Ob, Russia)