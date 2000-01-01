Счасливцева Агафея Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счасливцева Агафея Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1646

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Счасливцев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Максимович

Рождение ребёнка
1691

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Максимович

Рождение ребёнка
1695

Сын: Счасливцев Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Максимович

Рождение ребёнка
1701

Сын: Счасливцев Корнило Иванович

Отец ребёнка: Счасливцев Иван Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счасливцев Иван Максимович

Смерть
После 1710
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