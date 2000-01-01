Счасливцева Агафея Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1646
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1680
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1691
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1695
Сын: Счасливцев Прокоп Иванович
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Максимович
Рождение ребёнка
1701
Сын: Счасливцев Корнило Иванович
Отец ребёнка: Счасливцев Иван Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710