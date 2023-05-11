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Казанник Ксения Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После ?.01.1883

Муж: Казанник Алексей Федорович

в книге 1883 нет записи о браке
Рождение ребёнка
Около 25.12.1883

Дочь: Иулиания Алексеевна

Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович

Криски, Чернігівська область
нет листов в метриках за 1883
Рождение ребёнка
29.04.1885

Сын: Казанник Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1887

Сын: Казанник Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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