Казанник Ксения Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
После ?.01.1883
в книге 1883 нет записи о браке
Рождение ребёнка
Около 25.12.1883
Дочь: Иулиания Алексеевна
Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович
нет листов в метриках за 1883
Рождение ребёнка
29.04.1885
Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович
Рождение ребёнка
24.12.1887
Сын: Казанник Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Казанник Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно