Ефимова (Лучникова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1997
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Борис Серапионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефимов Борис Серапионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997
Москва, Россия