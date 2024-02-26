Ефимова (Лучникова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова (Лучникова) Ольга Алексеевна

Ефимова (Лучникова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лучников Алексей Алексеевич

Мать: Лучникова Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Борис Серапионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Борис Серапионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Борис Серапионович

Смерть
1997
Москва, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close