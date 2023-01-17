Шеметова (Мурзина) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1907 ст.
Дата смерти22.07.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1907 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1925
Сын: Шеметов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1927
Дочь: Копытцева Любовь Никифоровна
Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шеметова Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Бец Лидия Никифоровна
Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.07.1934
Тычкино, Баганский муниципальный район, Новосибирская область