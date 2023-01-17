Шеметова (Мурзина) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова (Мурзина) Евдокия Степановна

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Место рождения

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.08.1907 ст.

Дата смерти

22.07.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1907 ст.

Отец: Мурзин Степан Северьянович

Мать: Мурзина Варвара Трофимовна

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.12.1925

Сын: Шеметов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.09.1927

Дочь: Копытцева Любовь Никифоровна

Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шеметова Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Бец Лидия Никифоровна

Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич

Неплюевка, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Шеметов Никифор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеметов Никифор Васильевич

Смерть
22.07.1934
Тычкино, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
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