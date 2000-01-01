Абрамов Анатолий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Анатолий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1939

Отец: Абрамов Яков Иванович

Мать: Галина Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыгина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Абрамова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамова Валентина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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