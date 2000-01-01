Абрамов Анатолий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1939
Отец: Абрамов Яков Иванович
Мать: Галина Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыгина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Абрамова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамова Валентина Николаевна
Смерть
Неизвестно