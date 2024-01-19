Пономарёва Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Пономарёв Василий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Поехали мать с отцом на лошади в церковь расписываться, расписались – а они до этого и не знали друг друга (или почти не знали), просто сватов прислали и мать была против. Как они расписались, сели на... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1931
Дочь: Сахарова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Пономарёв Василий Макарович
Рождение ребёнка
14.05.1937
Дочь: Хованская Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Пономарёв Василий Макарович
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно