Пономарёва Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёва Александра Михайловна

Пономарёва Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Пономарёв Василий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Василий Макарович

Поехали мать с отцом на лошади в церковь расписываться, расписались – а они до этого и не знали друг друга (или почти не знали), просто сватов прислали и мать была против. Как они расписались, сели на... Показать все
Рождение ребёнка
05.04.1931

Дочь: Сахарова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Пономарёв Василий Макарович

Рождение ребёнка
14.05.1937

Дочь: Хованская Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Пономарёв Василий Макарович

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.