(Танющева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Танющева) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Танющев Фёдор Ефимович

Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
16.03.1912

Сын: Танющев Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Танющев Яков Ефимович

Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Николай Ефимович

Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович

Смерть
Неизвестно
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