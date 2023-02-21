(Танющева) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
16.03.1912
Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Танющев Ефим Владимирович
Смерть
Неизвестно