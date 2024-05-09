Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1906
Дата смерти06.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кувалдин Александр Константинович
Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович
Рождение ребёнка
17.10.1930
Дочь: Ломтева (Кувалдина) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович
Рождение ребёнка
28.08.1935
Дочь: Баинова (Кувалдина) Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович
Рождение ребёнка
03.08.1938
Дочь: Шилова (Кувалдина) Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович
Рождение ребёнка
07.12.1941
Дочь: Рябенкова (Кувалдина) Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович
Место жительства
С 1948 по 06.09.1969
Смерть
06.09.1969