Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувалдина Анна (Антонида) Ивановна (Ионовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1906

Дата смерти

06.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувалдин Константин Максимович

Место жительства
Неизвестно
Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Текино, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кувалдин Александр Константинович

Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович

Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.10.1930

Дочь: Ломтева (Кувалдина) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович

Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.08.1935

Дочь: Баинова (Кувалдина) Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович

Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.08.1938

Дочь: Шилова (Кувалдина) Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович

Павловка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.12.1941

Дочь: Рябенкова (Кувалдина) Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Кувалдин Константин Максимович

Текино, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1948 по 06.09.1969
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
06.09.1969
Самара, Самара, Самарская область

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