Антон До 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Антон

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1799, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Дети
Тимофей Антонов1817 г.р.
Антип Антонов1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Тимофей Антонов

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Антип Антонов

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Михаил Антонов

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Афанасий Антонов

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ольга Антонова

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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