Антон
мужской, родился До 1799, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
Дети
Тимофей Антонов1817 г.р.
Антип Антонов1826 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тимофей Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Антип Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Михаил Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Афанасий Антонов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ольга Антонова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно