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Бебелин Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1931

Дата смерти

07.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1931

Отец: Бебелин Федор Иванович

Мать: Бебелина Антонина Арсеньевна

Рождение ребёнка
22.02.1956

Сын: Бебелин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Соколова Тамара Дмитриевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1959

Дочь: Вишневская Марина Александровна

Мать ребёнка: Соколова Тамара Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Тамара Дмитриевна

Смерть
07.04.1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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