Бебелин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1931
Дата смерти07.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1931
Рождение ребёнка
22.02.1956
Сын: Бебелин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Соколова Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.09.1959
Дочь: Вишневская Марина Александровна
Мать ребёнка: Соколова Тамара Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.04.1960