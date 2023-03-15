Филатов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Филатов Михаил

Мать: Филатова ?

Военная служба
?.08.1941
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1922 Место рождения: Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. Андреевка Дата призыва: 13.11.1940 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.08.1941 Причи... Показать все
Смерть
Неизвестно

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