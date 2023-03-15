Филатов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Филатов Михаил
Мать: Филатова ?
Военная служба
?.08.1941
Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1922 Место рождения: Пензенская обл., Головинщинский р-н, с. Андреевка Дата призыва: 13.11.1940 Воинское звание: рядовой Дата выбытия: __.08.1941 Причи... Показать все
Смерть
Неизвестно