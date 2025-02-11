Фомин Иван Фомин
мужской, родился 1806, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
Супруги
Фомина Мария Григорьева1806 г.р.
Дети
Фомин Андрей Иванов1831 г.р.
Фомин Лаврентий Иванов1835 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фомин Андрей Иванов
Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1840
Сын: Фомин Егор Иванов
Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Фомина) Марфа Иванова
Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно