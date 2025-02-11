Фомин Иван Фомин 1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Фомин Иван Фомин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1806, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Супруги
Фомина Мария Григорьева1806 г.р.
Дети
Фомин Андрей Иванов1831 г.р.
Фомин Лаврентий Иванов1835 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Мария Григорьева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фомин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фомин Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Фомин Егор Иванов

Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Фомин Спиридон Иванов

Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Фомина) Марфа Иванова

Мать ребёнка: Фомина Мария Григорьева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

29 семья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.