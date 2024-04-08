(Ершова) Ксения Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Ершова) Ксения Макарова

(Ершова) Ксения Макарова

Место рождения

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Ершов Макар Михайлович

Мать: Ершова Акилина Ивановна

Инбиренская, Омский уезд, Тобольская область, Тобольское наместничество, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close