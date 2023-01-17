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Иванов Александр Филимонович

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Место рождения

Арайкасы

Дата рождения

18.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1953

Отец: Иванов Филимон Иванович

Мать: Иванова Серафима Ивановна

Бракосочетание
02.08.1979

Жена: Иванова Манефа Федотовна

Рождение ребёнка
12.09.1980

Дочь: Андреева Лариса Александровна

Мать ребёнка: Иванова Манефа Федотовна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.02.1984

Дочь: Никифорова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Иванова Манефа Федотовна

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