Иванов Александр Филимонович
Место рождения
Дата рождения18.03.1953
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1953
Отец: Иванов Филимон Иванович
Бракосочетание
02.08.1979
Жена: Иванова Манефа Федотовна
Рождение ребёнка
12.09.1980
Дочь: Андреева Лариса Александровна
Мать ребёнка: Иванова Манефа Федотовна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.02.1984
Дочь: Никифорова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Иванова Манефа Федотовна