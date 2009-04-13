Кондрухова (Зинцова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрухова (Зинцова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Токариха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.12.1927

Дата смерти

13.04.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Токариха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.05.1954

Сын: Кондрухов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Кондрухов Николай Васильевич

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Смерть
13.04.2009
Хоэ, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область
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