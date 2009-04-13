Кондрухова (Зинцова) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.12.1927
Дата смерти13.04.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1954
Сын: Кондрухов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Кондрухов Николай Васильевич
Холмск, Холмский, Сахалинская область
Смерть
13.04.2009
Хоэ, Александровск-Сахалинский район, Сахалинская область