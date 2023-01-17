Усенко Геннадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усенко Геннадий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усенко Андрей Федосеевич

Мать: Усенко Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
03.05.1976

Сын: Усенко Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Усенко Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усенко Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Усенко Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усенко Елена Васильевна

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