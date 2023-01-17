Усенко Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усенко Андрей Федосеевич
Мать: Усенко Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
03.05.1976
Сын: Усенко Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Усенко Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усенко Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Усенко Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усенко Елена Васильевна