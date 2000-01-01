Королёва Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Мария Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Королёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Королёв Иван Никитович

Рождение ребёнка
После 1931

Дочь: дочь Ивановна

Отец ребёнка: Королёв Иван Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Иван Никитович

Смерть
1969
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