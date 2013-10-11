Мирошник Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошник Вадим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1930

Дата смерти

11.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошник Нонна Николаевна

Рождение ребёнка
23.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирошник Нонна Николаевна

Смерть
11.10.2013
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