Мирошник Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1930
Дата смерти11.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирошник Нонна Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирошник Нонна Николаевна
Смерть
11.10.2013