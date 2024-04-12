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Гребенщиков Тарас Данилович

Место рождения

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1728

Дата смерти

19.04.1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Гребенщиков Даниил Клементьевич

Мать: не указана

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Гребенщиков Григорий Тарасович

Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Лукьяновна

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Сын: Гребенщиков Федор Тарасович

Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Лукьяновна

Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Скоробогатова Василиса Тарасовна

Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Лукьяновна

Смерть
19.04.1796
Медвежья, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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