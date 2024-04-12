Гребенщиков Тарас Данилович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти19.04.1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Гребенщиков Даниил Клементьевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Гребенщиков Григорий Тарасович
Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Гребенщиков Федор Тарасович
Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Скоробогатова Василиса Тарасовна
Мать ребёнка: Гребенщикова Анна Лукьяновна
Смерть
19.04.1796