Елагин Иван Кузьмич Около 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Елагин Иван Кузьмич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1852, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Елагин Кузьма Филиппович02.07.1828 ст. г.р.
Мать
Елагина (Черешнева) Евдокия Ивановна04.08.1830 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Елагин Кузьма Филиппович

Мать: Елагина (Черешнева) Евдокия Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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