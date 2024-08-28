Массон Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Сын: Массон Александр
Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Керн (Массон) Лидия
Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Дочь: (Массон) Эрна
Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Массон Владимир
Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна
Рождение ребёнка
1949
Дочь: (Массон) Ирма
Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Смерть
1961