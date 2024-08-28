Массон Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Массон Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1931 г.р.
1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1939 г.р.
1941 г.р.
1949 г.р.

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Массон (Штезель) Моника Петровна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Массон Александр

Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Керн (Массон) Лидия

Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: (Массон) Эрна

Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Массон Владимир

Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: (Массон) Ирма

Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Массон (Штезель) Моника Петровна

Смерть
1961

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