Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович

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Место рождения

г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии

Дата рождения

20.10.1752

Дата смерти

07.04.1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1752

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1752
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1801
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1814
г. Париж, Франция
Смерть
07.04.1837
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1837
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
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