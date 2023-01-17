Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович
Место рожденияг. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Дата рождения20.10.1752
Дата смерти07.04.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1752
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1752
г. Ревель, Ревельский уезд Эстляндской губернии
Место жительства
С 1801
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1814
г. Париж, Франция
Смерть
07.04.1837
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
По 1837
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии