Соболев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1905
Рождение ребёнка
14.11.1905
Сын: Соболев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Соболева (Пономарева) Елизавета Александровна
Смерть
Неизвестно