Соболев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
13.02.1905

Жена: Соболева (Пономарева) Елизавета Александровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.11.1905

Сын: Соболев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Соболева (Пономарева) Елизавета Александровна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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