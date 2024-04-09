Марья Семенова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евдокимов
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Марина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Мавра Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Родион Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Евдокимов