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Марья Семенова

Место рождения

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1757 г.р.
1761 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Мавра Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Родион Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Евдокимов

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