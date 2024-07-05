(Казаринова) Катерина Федоровна
Место рожденияд. Крутая
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Федор
д. Крутая
Рождение ребёнка
1785
Сын: Филипп
Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агарфена
Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Елизар
Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Терентий
Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Трофим
Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Филипп
Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович
Смерть
Неизвестно