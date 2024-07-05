(Казаринова) Катерина Федоровна 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Казаринова) Катерина Федоровна

(Казаринова) Катерина Федоровна

Место рождения

д. Крутая

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Федор

Мать: (Борисова) Фекла Алексеевна

д. Крутая
Рождение ребёнка
1785

Сын: Филипп

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кошелев Антон Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агарфена

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Елизар

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Терентий

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Трофим

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Филипп

Отец ребёнка: Кошелев Василий Максимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.