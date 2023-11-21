Кабанова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1970
Сын: Кабанов Алексей
Отец ребёнка: Кабанов Иван
Московская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова Елена
Отец ребёнка: Кабанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабанов Александр
Отец ребёнка: Кабанов Иван
Смерть
Неизвестно