Сироткин Хрисанф Ефстафьев
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Сироткин Евстафий Романов
Мать: Анна Павлова
Бракосочетание
26.01.1886
Жена: Сироткина Анна Павлова
Рождение ребёнка
13.08.1898
Дочь: Наталья Хрисанфовна
Мать ребёнка: Сироткина Анна Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сироткин Иван Хрисанфович
Мать ребёнка: Сироткина Анна Павлова
Смерть
Неизвестно