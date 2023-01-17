Глазунов (Тараканов) Сергей Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1789
Отец: Глазунов Алексей Матвеев
Мать: Глазунова Мавра
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Мать ребёнка: Глазунова ?
Бракосочетание
31.10.1817
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Емельянъ Глушенковъ, Ефимъ Митревъ, Петръ Ионовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Глазунова (тараканова) Василиса Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазунова ?
Смерть
Неизвестно