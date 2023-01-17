Глазунов (Тараканов) Сергей Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазунов (Тараканов) Сергей Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Глазунов Алексей Матвеев

Мать: Глазунова Мавра

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Глазунов Василий Сергеев

Мать ребёнка: Глазунова ?

Бракосочетание
31.10.1817

Жена: Глазунова (тараканова) Василиса Петрова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Емельянъ Глушенковъ, Ефимъ Митревъ, Петръ Ионовъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
1829

Сын: Глазунов Ефрем Сергеев

Мать ребёнка: Глазунова (тараканова) Василиса Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазунова ?

Смерть
Неизвестно
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