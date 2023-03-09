Вокуева Евгения Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1974
Дата смерти09.03.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1991
Дочь: Шишелова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Вокуев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
02.10.1995
Дочь: Вокуева Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Вокуев Сергей Федорович
Смерть
09.03.2023