Вокуева Евгения Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуева Евгения Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1974

Дата смерти

09.03.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вокуев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
25.12.1991

Дочь: Шишелова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Вокуев Сергей Федорович

Рождение ребёнка
02.10.1995

Дочь: Вокуева Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Вокуев Сергей Федорович

Смерть
09.03.2023

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