Габдуллатипов Гульзяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сейфулмулюков Хусаин
Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
03.12.1833
Дочь: Гульзамиля
Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мухибьямал
Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Разия
Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Рахиля
Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
05.02.1847
Дочь: Мавлудбика
Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Аюпова Сафура
Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно