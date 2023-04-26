Габдуллатипов Гульзяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдуллатипов Гульзяна

Габдуллатипов Гульзяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сейфулмулюков Хусаин

Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1833

Дочь: Гульзамиля

Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мухибьямал

Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Разия

Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Рахиля

Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1847

Дочь: Мавлудбика

Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Аюпова Сафура

Отец ребёнка: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдуллатипов Сейфульмулюк

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close