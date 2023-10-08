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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1961
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Ильназ
1988 г.р.
Добавил:
АГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1988
Сын:
Ильназ
Отец ребёнка:
Зуфар
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