Кадрия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадрия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1988

Сын: Ильназ

Отец ребёнка: Зуфар

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