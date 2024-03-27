Сейфуллин Айзатулла Сейфулинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сейфуллин Айзатулла Сейфулинович

Место рождения

д.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.

Дата рождения

1895

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Саитжафяров Сайфульмулюк

Мать: не указана

д.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
05.05.1936

Сын: Сяйджафяров Саяр Айзатуллович

Мать ребёнка: Ашряп

д.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp19168506/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27421903/
Смерть
1982
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