Сейфуллин Айзатулла Сейфулинович
Место рожденияд.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Дата рождения1895
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Саитжафяров Сайфульмулюк
д.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
05.05.1936
Сын: Сяйджафяров Саяр Айзатуллович
Мать ребёнка: Ашряп
д.Пица Сергачский р-н, Горьковской обл.
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp19168506/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie27421903/
Смерть
1982