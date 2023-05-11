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Кропус Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Матвиенко (Кропус) Анисья Яковлевна

Мать ребёнка: Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Антонова (Кропус) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Федорова / Лебедева (Кропус) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна

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