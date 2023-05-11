Кропус Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Матвиенко (Кропус) Анисья Яковлевна
Мать ребёнка: Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна
Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Антонова (Кропус) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Федорова / Лебедева (Кропус) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Кропус (Кропус) Матрона Ефимовна