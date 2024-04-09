Королева Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кто То Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1911
Сын: Королев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Королев Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Королева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Королев Владимир Павлович
Смерть
1967