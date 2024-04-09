Королева Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кто То Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1911

Сын: Королев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Королев Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Королева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Королев Владимир Павлович

Смерть
1967

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