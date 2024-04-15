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Белокур Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

До 18.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Белокур Пелагея Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1878 ст.

Сын: Белокур Василий Петрович

Мать ребёнка: Пархоменко \\ Белокур Агриппина Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
30.11.1880 ст.

Дочь: Демиденко Варвара Петровна

Мать ребёнка: Пархоменко \\ Белокур Агриппина Ивановна

Николаевка, Сумська область
Крещение
20.09.1888 ст.
на отведенном кладбище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко \\ Белокур Агриппина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
До 18.09.1888
Николаевка, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-1?i=623&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.12.1888 ст.
на отведенном кладбище
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