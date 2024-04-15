Белокур Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиДо 18.09.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Белокур Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
12.04.1878 ст.
Мать ребёнка: Пархоменко \\ Белокур Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1880 ст.
Дочь: Демиденко Варвара Петровна
Мать ребёнка: Пархоменко \\ Белокур Агриппина Ивановна
Крещение
20.09.1888 ст.
на отведенном кладбище
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 18.09.1888
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHQ-1?i=623&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
20.12.1888 ст.
на отведенном кладбище