Штолль (Stoll) Анна Маргарета (Anna Margaretha)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.11.1687
Муж: Руфф Иоганнес Якоб
Стундвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Руфф Мария Ева
Отец ребёнка: Руфф Иоганнес Якоб
Смерть
Неизвестно