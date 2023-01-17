Уловская Сынчикова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уловская Сынчикова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1909

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Богданова Уловская Нина Александровна

Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уловский Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Уловская Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1986
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