Уловская Сынчикова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1909
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Богданова Уловская Нина Александровна
Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Уловская Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович
Смерть
1986