Иванушкин Григорий
мужской, родился ?.07.1833, Кожино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
умер 04.03.1900, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
ОтецИванушкин Иван1804 г.р.
МатьИванушкина Авдотья1804 г.р.
Супруги
Иванушкина Дарья1836 г.р.
Дети
Иванушкин Михаил?.12.1857 г.р.
Иванушкин Григорий1866 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1833
Отец: Иванушкин Иван
Мать: Иванушкина Авдотья
Кожино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванушкин Федор
Мать ребёнка: Иванушкина Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванушкина Дарья
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Иванушкин Михаил
Мать ребёнка: Иванушкина Дарья
Рождение ребёнка
1866
Сын: Иванушкин Григорий
Мать ребёнка: Иванушкина Дарья
Смерть
04.03.1900
Дрокова (сейчас не существует)