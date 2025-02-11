Иванушкин Григорий ?.07.1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванушкин Григорий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился ?.07.1833, Кожино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

умер 04.03.1900, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Иванушкин Иван1804 г.р.
Мать
Иванушкина Авдотья1804 г.р.
Супруги
Иванушкина Дарья1836 г.р.
Дети
Иванушкин Михаил?.12.1857 г.р.
Иванушкин Григорий1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1833

Отец: Иванушкин Иван

Мать: Иванушкина Авдотья

Кожино, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дрокова (сейчас не существует)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванушкин Федор

Мать ребёнка: Иванушкина Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванушкина Дарья

Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Иванушкин Михаил

Мать ребёнка: Иванушкина Дарья

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1866

Сын: Иванушкин Григорий

Мать ребёнка: Иванушкина Дарья

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
04.03.1900
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

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