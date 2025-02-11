Иван Емельянов 1768 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Емельянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1768, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Аграфена Иванова1752 г.р.
Отец
Емельян Алексеев1750 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Емельян Алексеев

Мать: Аграфена Иванова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1834
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дергачи

Смерть
Неизвестно

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