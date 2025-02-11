Иван Емельянов
мужской, родился 1768, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАграфена Иванова1752 г.р.
ОтецЕмельян Алексеев1750 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Емельян Алексеев
Мать: Аграфена Иванова
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1834
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно