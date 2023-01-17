Фамилии Нет Иван Моисеевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1789 ст.
Дата смерти29.10.1828 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1789 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1807 ст.
Дочь: Фамилии Нет Елена Иванова
Мать ребёнка: Фамилии Нет Пелагия Гордеевна
Рождение ребёнка
23.01.1813 ст.
Сын: Фамилии Нет Василий Иванович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Пелагия Гордеевна
Рождение ребёнка
23.01.1813 ст.
Сын: Фамилии Нет Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Фамилии Нет Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Пелагия Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1828 ст.