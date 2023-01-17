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Фамилии Нет Иван Моисеевич

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Место рождения

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.06.1789 ст.

Дата смерти

29.10.1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1789 ст.

Отец: Курагин Линия Грибовы Моисей Максимович

Мать: Фамилии Нет Екатерина Сысоевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1807 ст.

Дочь: Фамилии Нет Елена Иванова

Мать ребёнка: Фамилии Нет Пелагия Гордеевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1813 ст.

Сын: Фамилии Нет Василий Иванович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Пелагия Гордеевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.01.1813 ст.

Сын: Фамилии Нет Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Фамилии Нет Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Фамилии Нет Пелагия Гордеевна

Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фамилии Нет Пелагия Гордеевна

Смерть
29.10.1828 ст.
Островцы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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