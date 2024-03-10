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Пелачиди Ольга Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пелачиди Константин

Мать: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тагаев Александр Викторович

Рождение ребёнка
04.07.1982

Сын: Тагаев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Тагаев Александр Викторович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
01.08.1986

Сын: Тагаев Константин Александрович

Отец ребёнка: Тагаев Александр Викторович

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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