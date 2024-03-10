Пелачиди Ольга Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пелачиди Константин
Мать: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1982
Сын: Тагаев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Тагаев Александр Викторович
Рождение ребёнка
01.08.1986
Сын: Тагаев Константин Александрович
Отец ребёнка: Тагаев Александр Викторович