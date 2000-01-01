Ковалев Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Тихон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1944

Дочь: Ольховикова Любовь Тихоновна

Мать ребёнка: Ковалева Павлина Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Павлина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Анатолий Тихонович

Мать ребёнка: Ковалева Павлина Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Тихоновна

Мать ребёнка: Ковалева Павлина Сидоровна

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