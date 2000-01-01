Шумило (Христюк) София Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумило (Христюк) София Степановна

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Место рождения

д. Бродок, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бродок, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.10.1892 ст.

Муж: Шумило Никита Трофимович

д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Жениху 25 лет | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.

Сын: Шумило Трофим Никитьевич

Отец ребёнка: Шумило Никита Трофимович

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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