Шумило (Христюк) София Степановна
Место рожденияд. Бродок, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бродок, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
25.10.1892 ст.
д. Зелово, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Жениху 25 лет | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
18.09.1893 ст.
Отец ребёнка: Шумило Никита Трофимович
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно