Шиповский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиповский Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиповский Викторович Викторович

Мать ребёнка: Шиповская Лидия

Рождение ребёнка
1954

Сын: Шиповский Александр Викторович

Мать ребёнка: Шиповская Лидия

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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