Шиповский Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиповский Викторович Викторович
Мать ребёнка: Шиповская Лидия
Рождение ребёнка
1954
Сын: Шиповский Александр Викторович
Мать ребёнка: Шиповская Лидия
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно