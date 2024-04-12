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(Тышлек) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

13.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1911

Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович

Мать: Тышлек Мария Ивановна

Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-81,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
14.02.1911
Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-81,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поскляне :Бавбек Николай Васиьевич и жена его Елена Онуфриевна
Смерть
Неизвестно
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