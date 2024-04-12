(Тышлек) Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1911
Отец: Тышлек Дмитрий Евдокимович
Мать: Тышлек Мария Ивановна
Николаевская церковь,м/к-1911г.,лист-81,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-11
Крещение
14.02.1911
Николаевская церковь,м/к-1911г.лист-81,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-11 | Godparents:Новокаракубские поскляне :Бавбек Николай Васиьевич и жена его Елена Онуфриевна
Смерть
Неизвестно