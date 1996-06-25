Петровский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения23.12.1916
Дата смерти25.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1916
Рождение ребёнка
05.10.1958
Дочь: Филатова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Антонина Адольфовна
Рождение ребёнка
26.12.1959
Дочь: Широкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.06.1996