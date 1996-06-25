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Петровский Иван Иванович

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Место рождения

Надпорожье, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.12.1916

Дата смерти

25.06.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1916

Отец: Петровский Иван Александрович

Мать: Петровская Евдокия Александровна

Надпорожье, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1958

Дочь: Филатова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Антонина Адольфовна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1959

Дочь: Широкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Антонина Адольфовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.06.1996
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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